Европейские рынки не подхватили позитивный тренд азиатских

08.06.2020, 16:25, Новости дня

Азиатские финансовые рынки в понедельник продемонстрировали рост, однако европейские открыли новую неделю торгов вялой динамикой.

Лондонский индекс FTSE вырос всего на 0,4 процента, а парижский CAC-40 и франкфуртский DAX незначительно снизились.

Азиатские биржи начали неделю с позитивной динамики после того, как на прошлой неделе были опубликованы показатели по американскому рынку труда, оказавшиеся лучше, чем ожидалось. Токийский индекс Nikkei закрылся повышением на 1,3 процента, мумбайский Sensex – на 0,2 процента. Гонконгский Hang Seng в течение дня двигался вверх, но закрылся почти без изменений. Шанхайский SSE Composite вырос на 0,2 процента, тайваньский TSEC – на 1,1 процента, сеульский KOSPI – на 0,1 процента.

Сиднейский S&P/ASX закрыт в связи с государственным праздником.

Нефтяные рынки в понедельник продолжили подъем: американская сырая нефть торгуется по 39,92 доллара за баррель, прибавив 0,9 процента, а эталонная нефть марки Brent выросла на 1 процент до 42,75 доллара за баррель.

Фьючерсы на все американские индексы демонстрируют рост.