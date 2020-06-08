Политолог: Акция соратника Навального направлена на срыв голосования по Конституции

08.06.2020, 16:16, Новости дня

Акция Леонида Волкова – соратника Алексея Навального – о забастовке членов УИК направлена на срыв общероссийского голосования по Конституции, сообщил в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог, социолог, сотрудник агентства МИСИ, эксперт Центра ПРИСП Эдуард Атанов.

«Данная акция со стороны радикально настроенных граждан направлена на срыв общероссийского голосования в интересах определенных политических сил. И получается, что «правозащитники» выступают как раз-таки не за обеспечение и защиту избирательных прав граждан, а за их полное лишение, так как в предлагаемых обстоятельствах у граждан, радеющих за свою страну, коих по последним социологическим исследованиям абсолютное большинство, отнимается возможность принять участие в уникальной для российского опыта, демократической процедуре», – сказал он.

Атанов отметил, что, преследуя цель дискредитировать процедуру голосования, оппозиционеры выбрали «в качестве предмета охоты» членов избирательных комиссий – и это вполне объяснимо.

«Члены избирательных комиссий в рамках кампании по конституционным поправкам находятся под пристальным вниманием всех участников процесса и, в особенности несут большую ответственность по закону. То, что мы наблюдаем, процесс запугивания организаторов выборов на местах», – сообщил Атанов.

Он заметил, что если есть сомнения в легитимности и чистоте общероссийского голосования, то можно прийти и наблюдать – «такая возможность есть практически у всех желающих».

«Дайте народу выразить свое мнение по важнейшим вопросам, касающимся будущего всей РФ и каждого гражданина страны в отдельности! Я уверен, что призывы саботировать общероссийское голосование – в чистом виде манипуляция, которую ожидает полный крах. Когда санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионах определенно разная, неконструктивные мнения призваны нагнетать недоверие к избирательным комиссиям, создавая точки напряжения в сложившихся обстоятельствах. Определяя себя в качестве правозащитников, большим предательством по отношению ко всему гражданскому обществу со стороны вновь активизировавшихся лиц становится заявлять подобные вещи», – отметил политолог.

Ранее Леонид Волков заявил, что члены УИК должны устроить забастовку во время голосования по Конституции, так как это якобы опасно для их здоровья.

На прошлой неделе в Общественной палате заявили, что предусмотренные меры защиты здоровья во время голосования по поправкам в Конституцию носят абсолютно исчерпывающий характер.