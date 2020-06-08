 

Путин дал право подсанкционным лицам переводить споры в российские суды

08.06.2020, 16:08, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, позволяющий находящимся под санкциями иностранных государств лицам переводить судебные споры в юрисдикцию России, но с учетом условий сделки и международных соглашений.

Постановление главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит поправки в Арбитражный процессуальный кодекс России.

Закон направлен на обеспечение судебной защиты законных интересов граждан РФ и российских юридических лиц, в отношении которых иностранное государство применило ограничительные меры. 

Согласно закону, лица, в отношении которых применены санкции, имеют право обратиться в российские арбитражные суды с заявлением о запрете инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящимся за пределами территории России.

Также закрепляется положение о том, что арбитражный суд вправе присудить в пользу заявителя денежную сумму, подлежащую взысканию с лица, в отношении которого вынесен запрет инициировать или продолжать разбирательство в иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами территории России, на случай неисполнения им судебного акта.

Закон предусматривает возможность обращения в арбитражный суд в том случае, если разбирательство в иностранном суде или международном арбитраже за пределами РФ не предусмотрено международным договором или соглашением сторон. 

В случае если из-за санкций исполнить соглашения невозможно и доступ к правосудию нарушен, то пострадавшее лицо сможет обратиться в российский арбитраж. 

В конце мая российские парламентарии приняли законопроект сразу во втором и третьем чтениях. 



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