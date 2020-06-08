Разрешен выезд некоторых групп россиян за границу

08.06.2020, 16:08, Новости дня

Выезд некоторых групп россиян за границу и въезд иностранцев разрешен, следует из распоряжения правительства РФ от 6 июня.

Документ вступил в силу с момента опубликования, передает РИА «Новости».

Согласно распоряжению, выезжающие из страны на лечение, работу, учебу и для ухода за больными родственниками россияне должны будут предъявить документы, подтверждающие цель посещения другой страны, передает ТАСС.

Въезжающие в Россию иностранцы также должны будут подтвердить приглашение на лечение.

«(Въезд на лечение разрешен) при условии предъявления действительных документов, удостоверяющих их личность и признаваемых РФ в этом качестве, и визы, либо в безвизовом порядке в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, а также документов или копий документов, выданных медицинской организацией, подтверждающих приглашение на лечение, с указанием времени проведения лечения или документов, оформленных Минздравом России», – говорится в документе.

Ранее в Минтрансе заявили, что перед возобновлением рейсов за рубеж авиакомпаниям предстоит решить две задачи: наладить полеты внутри страны с учетом введенных мер и восстановить внутренний туризм.

Источник в авиакругах сообщил, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. Днем ранее СМИ также сообщали, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля.

В Кремле говорили, что конкретных дат возможного возобновления международных перелетов нет.