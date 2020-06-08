Трамп высмеял первого присоединившегося к протестам сенатора-республиканца

08.06.2020, 16:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп иронично отозвался об участии сенатора-республиканца Митта Ромни в марше протеста в Вашингтоне в поддержку акции против расизма.

«Потрясающая искренность. Ну что за парень. Трудно поверить, что с этими политическими талантами его проценты [поддержки] в Юте так сильно падают», – написал Трамп в Twitter.

Экс-кандидат в президенты, сенатор от штата Юта Ромни стал первым представителем республиканцев, который присоединился к акциям протеста в столице США в поддержку движения Black Lives Matter.

Black Lives Matter. pic.twitter.com/JpXUFlxH2J

— Mitt Romney (@MittRomney) June 7, 2020

Ромни является самым оппозиционным республиканцем в отношении действующего президента. Он стал первым сенатором в истории США, выступившим за отстранение президента-однопартийца от власти в рамках процедуры импичмента, напоминает РИА «Новости».

Напомним, в центре Вашингтона демонстранты возобновили погромы магазинов. До этого в течение прошлой субботы акции протеста в Вашингтоне носили исключительно мирный характер.

Беспорядки в американских городах вспыхнули в конце мая после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Трамп призвал губернаторов и мэров от демократов задействовать национальную гвардию.

В целом ряде городов США, в том числе в столице Соединенных Штатов, ввели комендантский час. На базы вблизи Вашингтона перебросили военных.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах и отказе американских генералов использовать армию против граждан США.