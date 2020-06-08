Наследница империи Topshop и экс-подруга Джереми Микса Хлоя Грин закрутила новый роман

08.06.2020, 16:06, Разное

Летом 2019 года стало известно, что “самый красивый преступник в мире” и по совместительству манекенщик Джереми Микс и дочь владельца модной империи Topshop Хлоя Грин расстались. Долго страдать девушка не стала и закрутила новый роман: ее заметили с новым мужчиной на борту суперъяхты ее отца во время отдыха на Сардинии, им оказался Ромми Джанни, капитан сборной Монте-Карло по поло. Но теперь Хлоя отдыхает на этой яхте совсем с другим мужчиной, имя которого западная пресса пока не узнала.

Хлоя Грин с новым бойфрендомХлоя и неизвестный пока молодой человек были замечены папарацци на яхте Lionchase стоимостью 118 миллионов фунтов стерлингов у берегов Вильфранш-сюр-Мер во Франции. Пара не скрывала своих чувств, целовалась на палубе, а также покоряла волны Средиземного моря на водном мотоцикле. Джереми Микс, к слову, в это время участвовал в акциях протеста Black Lives Matter, выйдя с толпой на улицы Лос-Анджелеса.

Джереми Микс с сыном в Лос-АнджелесеНапомним, об отношениях Хлои и Джереми стало известно в начале июля 2017 года: в сети появились фотографии, на которых папарацци удалось запечатлеть их страстные поцелуи на яхте в Турции, а позже сама Хлоя разместила на странице в Instagram совместное с манекенщиком и его менеджером Джимом фото. Снимки вызвали бурю негодования в СМИ и соцсетях, ведь Джереми считался официально женатым на Мелиссе Микс, и у них есть дети – сын Роберт, Джереми-младший и дочь Мелиссы от предыдущих отношений – Элианна. Возможно, Мелисса смогла бы простить Джереми измену, однако он, недолго думая, подал на развод. Позднее, осенью 2017 года, на безымянном пальце Хлои было замечено кольцо, а вскоре стало известно о ее беременности – в мае 2018 года она родила сына, которого назвали Джейден. Свадьбу пара так и не сыграла.

Джереми Микс и Хлоя Грин