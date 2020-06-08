Чем раньше начинается лечение инсульта, тем лучше прогнозы состояния через год

08.06.2020, 16:05, Разное



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Чем меньше времени проходит от ишемического инсульта до начала тромболитической терапии, тем лучше прогноз у пациентов: они дольше живут и реже снова поступают в больницу. В новом исследовании, опубликованном в JAMA, ученые впервые оценили, как зависят долгосрочные исходы болезни для пациентов от времени начала лечения.

«Золотой стандарт» неотложной помощи при инсульте – вливание рекомбинантного тканевого активатора плазминогена (рТАП). Его основная функция – растворение тромбов в артериях. Раньше хорошо было известно, что от того, насколько быстро было начато такое лечение, зависит состояние здоровья пациента в ближайшем будущем. В новом исследовании американские ученые впервые оценили долгосрочные исходы для пациентов.

Исследование показало, что пациенты, которые получили при инсульте лечение рТАП позже, чем через 45 минут, чаще умирают в течение года, чем те, кто получил препарат раньше (35% против 30,8%). Кроме того, те, кто позже получил лечение, чаще повторно попадают в больницу.

В течение 90-минутного «окна» после развития инсульта отсрочка начала интенсивной тромболитической терапии на каждые 15 минут увеличивает риск смерти от любой причины на 4%, а повторную госпитализацию на 2%.

Для исследования ученые проанализировали связь между временем начала лечения и исходами болезни через год для почти 61 500 пациентов, которые перенесли ишемический инсульт с 2006 по 2016 годы.