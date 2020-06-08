Минтранс назвал первоочередные задачи для возобновления полетов за рубеж

08.06.2020, 15:53, Новости дня

Перед возобновлением рейсов за рубеж авиакомпаниям предстоит решить две приоритетные задачи: наладить полеты внутри страны с учетом введенных мер против коронавируса и восстановить внутренний туризм, сообщили в пресс-службе Минтранса России.

«Называть дату возобновления полетов отечественных авиакомпаний за рубеж сейчас еще рано. Безусловно, в будущем полеты из РФ в другие страны будут возобновлены. Однако сначала надо решить другие задачи», – приводит РИА «Новости» сообщение Минтранса.

Отмечается, что сперва нужно поэтапно наладить авиаперевозки внутри страны с соблюдением всех мер противодействия распространению коронавируса.

«Результаты проверок говорят о том, что в большинстве случаев аэропорты и авиакомпании соблюдают меры, направленные на нераспространение новой коронавирусной инфекции. Но также имеют место факты нарушения этих мер», – добавили в ведомтсве.

Также в ведомстве подчеркнули, что вторая приоритетная для Минтранса задача – это восстановление внутреннего туризма. В этом вопросе Минтранс сотрудничает с Ростуризмом и Роспотребнадзором.

«Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности. Считаем эти два направления работы приоритетными в настоящий момент», – сказали в пресс-службе.

В Минтрансе уточнили, что в сроках возобновления международных полетов можно будет говорить, когда будут подведены предварительные итоги работы транспортной и туристический отрасли.

Ранее в понедельник источник в авиакругах сообщил, что Росавиация прорабатывает варианты возобновления международного авиасообщения. Днем ранее СМИ также сообщали, что российские авиакомпании готовятся к возобновлению международного пассажирского авиасообщения с 15 июля, предполагается, что начнутся полеты в первую очередь в страны ЕАЭС и СНГ.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что конкретных дат возможного возобновления международных перелетов нет, этот вопрос находится в компетенции правительства.

Газета ВЗГЛЯД писала о трудностях при возобновлении авиасообщения.