На улегшегося в чаше Вечного огня жителя Приморья завели дело

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08.06.2020, 15:53, Новости дня

В отношении улегшегося в чаше Вечного огня в городе Артеме мужчины возбуждено уголовное дело по статье о вандализме, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю по результатам доследственной проверки по сообщению в СМИ информации о том, что мужчина сидел в чаще «Вечного огня» на мемориале, павшим на фронтах Великой Отечественной войны в городе Артеме, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сотрудники СК, МВД и ФСБ установили личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель города, мужчина задержан.

«По данным следствия, 6 июня 2020 года подозреваемый забрался в чашу «Вечного огня» памятника-мемориала войнам-артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и лег в нее, оперевшись ногами в звезду чаши «Вечного огня» и курил. Своими действиями он осквернил памятник-мемориал», – уточняется в сообщении.

Следственные устанавливают всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В октябре прошлого года неизвестные засыпали Вечный огонь землей и осквернили Мемориал погибшим в годы Великой Отечественной войны в Уссурийске. Позже подозреваемых задержали и возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».



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