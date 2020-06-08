 

Британские ученые: Коронавирус быстро заражает все окружающие поверхности

08.06.2020, 15:53, Разное

Британские исследователи провели исследование, в ходе которого выявили фактор большого распространения коронавируса нового типа посредством зараженных инфекцией поверхностей. По мнению исследователей, людям стоит избегать недооценки опасности заражения SARS-CoV-2 контактным путем.
В процессе эксперимента учеными из Великобритании был применены частицы искусственно размноженного фрагмента ДНК коронавируса, инфицирующего растения и не представляющего опасности для людей. Добавив указанные микроорганизмы в 1 мл воды, исследователям удалось сохранить концентрацию, характерную для респираторных образцов зараженных SARS-CoV-2 пациентов. Далее вода с ДНК вируса была помещена на каталку, находящуюся в изолированном помещении клиники. В течение следующих пяти дней медиками регулярно брались анализы с поверхностей по всему лечебному учреждению. В итоге выяснилось, что уже спустя десять часов после помещения вируса на каталку следы контрольного генетического материала были обнаружены на 41% поверхностей во всей больнице. Им были покрыты не только другие каталки, дверные ручки и подлокотники, но даже детские игрушки и книги в игровой зоне.

Боле того, спустя три дня число зараженных поверхностей достигло 59%, и лишь на пятый день концентрация снизилась до исходных 41%. Специалисты полагают, что тезис о подавляющей опасности воздушно-капельного пути в процессе передачи коронавируса между людьми является несколько ошибочным – контактный способ заражения грозит не меньшими негативными рисками. Именно поэтому, по словам экспертов, нельзя пренебрегать важностью регулярной дезинфекции поверхностей и мытья рук с мылом. Об этом пишет интернет-издание Journal of Hospital Infection.



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