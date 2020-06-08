В Москве сохранили перчаточно-масочный режим

08.06.2020, 15:53, Новости дня

В общественных местах москвичи должны носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию, сообщают в мэрии Москвы.

«В общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию. Все предприятия и организации обязаны четко выполнять санитарные требования», – говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.

В мэрии напоминают, что масочный режим в столице был введен с 12 мая: в магазинах, торговых центрах, аптеках, на рабочем месте и в любых видах общественного транспорта необходимо использовать средства индивидуальной защиты, при этом маску нужно надевать и при выходе на улицу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявил, что с 9 июня в столице отменяется режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Летние веранды ресторанов решено открыть с 16 июня.