Министр информации Беларуси заявил о планах ограничить население от “вредной информации”

08.06.2020, 15:50, Новости дня

Министр информации Беларуси Игорь Луцкий в интервью телеканалу СТВ заявил о планах ограничить население от “вредной информации”.

“Мы видим, что уже сейчас, в период важной политической кампании, происходит в сети интернет, в социальных сетях, на страницах сайтов, на видеохостингах. Может кому-то показаться, что это что-то безобидное, но это очень серьезно влияет на то, что происходит в стране, и то, как будет развиваться страна”, – сказал он.

Луцкий отметил, что важно “отделить зерна от плевел и дать людям четкую, ясную, понятную и правдивую информацию о том, что происходит”. “Забить голову очень просто, цифровой шум достаточно серьезно влияет на умы. Задача прежде всего государственных СМИ – разрушать этот цифровой шум и доносить правдивую информацию”, – сказал глава Министерства информации.

Луцкий стал главой Министерства информации 4 июня. Он вошел в новый состав кабинета министров Беларуси. Луцкий сменил на своем посту Александра Карлюкевича. До этого он занимал пост генерального директора телеканала СТВ, а до февраля 2018 года работал в должности первого замминистра информации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко распустил правительство вечером 3 июня. Эксперты посчитали, что это было сделано для поднятия рейтинга президента накануне выборов, которые назначены на 9 августа: в этом году поддержка Лукашенко не такая большая, как в прошлые разы, когда он баллотировался в президенты.