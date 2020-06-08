Россия частично открывает границы

08.06.2020, 15:50, Новости дня

Россия частично открывает границы для выезда россиян за рубеж и въезда в страну иностранцев, сообщил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин.

Граждане России могут выехать из страны для того, чтобы позаботиться о больных родственниках, а также выехать на работу, учебу и для получения медицинской помощи за границей.

Иностранцы могут въехать в страну, если им необходимо пройти лечение в России, навестить близких родственников, опекунов и попечителей, нуждающихся в уходе.

Частично возобновить международные авиарейсы планируют с 15 июля. О планах Росавиации направить такое предложение в Роспотребназдор узнали РБК и ТАСС.

По данным источника “Интерфакса”, авиакомпании изучают возможность возобновления международного пассажирского авиасообщения с середины июля. Прорабатываются механизмы сразу несколькими крупными перевозчиками возобновить полеты по международным направлениям с 15 июля при условии стабильной позитивной динамики по сокращению числа заболевших новой коронавирусной инфекцией и при соблюдении на борту строгих санитарных правил.

Первыми могут возобновиться полеты со странами ЕАЭС и СНГ, затем по мере открытия границ и с другими странами.

Россия приостановила международное авиасообщение из-за эпидемии коронавируса в конце марта. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что после возобновления авиарейсов в России пассажиры будут обязаны носить в салоне самолета маски и перчатки. Он говорила, что в самолете точно будет защита органов дыхания, рук и требования к организации внутри салона – бесконечные обработки и постоянный режим обеззараживания воздуха.