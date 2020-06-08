Синоптики сказали, каким будет лето

08.06.2020, 15:48, Новости дня

Россиян с вероятностью 60-65% ждет лето со средней температурой около нормы или выше, однако лето будет неоднородным, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Нынешнее лето в нашей стране будет теплым. Расчеты демонстрируют, что с вероятностью 60-65% нынешнее лето будет теплым. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, но лето само прогнозируется неоднородным», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Так, синоптик привел в пример погоду в столичном регионе в начале лета, когда холодная погода сменилась резким периодом жары.

Он также уточнил, что цвет прогностической карты в летние месяцы, скорее всего, будет розового и красноватого цвета.

Ранее синоптики предупредили о волне аномального тепла в ближайшие дни в Северо-Западном, Центральном федеральных округах, а также на юге России.