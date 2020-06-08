 

Килиан Мбаппе подешевел на 6 миллионов евро

08.06.2020, 15:36, Новости дня

Французский футболист Килиан Мбаппе остался самым дорогостоящим футболистом в мире. Однако за время пандемии коронавируса его цена снизилась на 6 миллионов евро.

Базирующийся в Швейцарии Международный центр спортивных исследований назвал самых дорогих футболистов планеты. На первом месте остается нападающий сборной Франции и “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе. Однако за полгода цена футболиста снизалась на 6 миллионов и составляет 259 миллионов евро, сообщает ТАСС.

Место со второго по пятое заняли англичане — Рахим Стерлинг (“Манчестер Сити” 194 млн евро), Джейдон Санчо (“Боруссия Дортмунд 179 млн), Трент Александр-Арнольд (“Ливерпуль” 171 млн) и Маркус Рэшфорд (“Манчестер Юнайтед”.152 млн). Далее расположились два футболиста “Ливерпуля” египтянин Мохамед Салах (144 млн) и сенегалец Садио Мане (139 млн). Также в десятку вошли француз Антуан Гризманн (“Барселона” 136 млн), канадец Альфонсо Дэвис (“Бавария” 133 млн) и англичанин Гарри Кейн (“Тоттенхэм”118 млн).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Из плена боевиков ДНР сбежал украинец Синченко

19.05 / Эксперт: Сбор подписей через сеть для участия в выборах повысит интернет-культуру российских политиков

05.05 / Министр экономики Украины назвал систему ProZorro “абсолютно странной”

13.05 / Открыта уменьшающая рост мутация

13.04 / Вопрос дня: Как получить цифровой пропуск в Москве?

27.04 / При стрельбе в США погибли пять человек

04.05 / В Покровском монастыре от коронавируса умер второй протоиерей

21.05 / “Авангард” и новокузнецкий “Металлург” заключили договор о сотрудничестве

19.05 / В Поволжье провели дезинфекцию городских объектов

18.04 / Шафран останавливает возрастную потерю зрения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска