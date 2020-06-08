Мурманские власти продлили режим повышенной готовности до июля

08.06.2020, 15:36, Новости дня

Мурманские власти продлили режим самоизоляции до июля. Об этом со ссылкой на данные оперативного совещания в областном правительстве сообщает ГТРК "Мурман".

Между тем, с 8 июня регион переходит ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Так, с сегодняшнего дня меняются правила для въезжающих в область. Те, кто непосредственно перед приездом прошел двухнедельную самоизоляцию и имеет справку из обсерватора, могут сразу приступать к обычной жизни. То же самое — для тех, кто вернулся, имея отрицательный тест на COVID-19. Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Тестирование на коронавирусную инфекцию при въезде в регион бесплатное. Если вы уже переболели и выздоровели, можете сразу возвращаться к работе, уточнил он.

Возобновляют работу объекты развозной торговли. Открываются солярии, сауны и бани, за исключением расположенных в Кировске, Апатитах, Мончегорске, Мурманске, Кольском районе, Североморске. Также во всех населенных пунктов, кроме перечисленных, заработают фитнес-центры, спортивные объекты и секции, детсады. Естественно — с соблюдением всех требований Роспотребнадзора: 25% заполняемости плюс обязательно тестирование сотрудников на коронавирус.

По-прежнему закрыты бассейны. Жители Апатитов и Кировска смогут посещать парикмахерские и салоны красоты. К 80-процентному объему работы вернутся МФЦ региона. Также ограничения на въезд и выезд в Териберке и Ура-Губе сняты.

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ГТРК "Мурман"