Юрист указала на неравенство российских и иностранных аудиовизуальных сервисов

08.06.2020, 15:30, Новости дня

Основной проблемой урегулирования аудиовизуальных сервисов является неравенство иностранных и российских АВС, сообщила директор Института проблем правового регулирования НИУ ВШЭ Анна Дупан, рассказав о способах воздействия на АВС со стороны национальных регуляторов в зарубежных странах.

В понедельник состоялось заседание комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России. Эксперты обсудили вопросы и проблемы российского законодательства в сфере работы аудиовизуальных сервисов, сложившуюся правоприменительную и судебную практику в области распространения аудиовизуального контента, а также особенности и подходы регулирования в других странах.

«Если говорить о тех проблемах, которые сейчас существуют в урегулировании аудиовизуальных сервисов, то это неравенство иностранных и российских АВС. Во всех странах проблема распространения юрисдикции государства на деятельность иностранного АВС так или иначе рассматривается и предлагаются варианты, чтобы на территории страны появился субъект, с которым можно было бы взаимодействовать для обеспечения требований законодательства», – сообщила Дупан, слова которого приводит ФедералПресс.

При этом она отметил, что «сейчас прав у иностранных АВС зачастую больше, потому что у российских больше обязанностей, и спросить с российского АВС проще, чем с иностранного». Поэтому, по ее словам, нужно решить вопрос о том, как уровнять их в обязанностях. «Отсутствие какого-то внятного представительства на территории РФ и финансовые вопросы, и налогообложение не контролируется так, как контролируется российский сервис», – указала Дупан.

Еще одним важным вопросом она назвала принуждение к исполнению судебных актов. «Как бы хорошо мы не посчитали пользователей и не обязали иностранные компании выполнять законы, если не будет реальных мер принуждения, компаниям будет сложно исполнять судебные, административные акты. Что делается в других странах, чтобы включить АВС в сферу действия юрисдикции государства? Во-первых, разрабатываются специальные критерии сервисов в государстве. Понятно, что наличие головного офиса – это критерий для того, чтобы распространять сервис законно. Но у многих иностранных компаний не только головного офиса, даже представительства здесь нет. Поэтому требуются дополнительные критерии. Например, использование спутниковой или иной линии связи, расположенной в государстве», – добавила эксперт.

Она привела в пример Европеу, «которая традиционно регулирует АВС достаточно подробно». «Есть целая директива об АВС. Она подверглась существенным изменениям в рамках урегулирования в 2018-2020 году, и основной акцент как раз был сделан на том, как контролировать АВС на территории стран Евросоюза. Разработаны критерии для применения надлежащей юрисдикции. Государство, под юрисдикцию которого попадает тот или иной АВС должно контролировать, чтобы и на территории других государств этот сервис исполнял требования контрольных органов. Отдельно устанавливаются требования для АВС и для обмена видео. Эта схема подробно прописана в директиве и гарантирует, что все вещательные организации, которые оказывают влияние на аудиторию на территории ЕС попадают под действие директивы, даже если они не созданы в ЕС», – заключила Дупан.