Перенесший COVID-19 Оскар Кучера рассказал о последствиях болезни

08.06.2020, 15:30, Новости дня

Артист и телеведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом и какие у него остались последствия болезни.

«Я шесть дней лежал, потому что была температура, а потом еще неделю отходил. И до сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть. При том что у меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое. В общем, надо показаться будет доктору», – поделился артист в интервью для «Комсомольской правды».

По словам актера, сейчас у него совершенно нет работы, так как телешоу ушли на летние каникулы, а кино, театр, рекламные съемки – на паузе.

«Поэтому я занимаюсь детьми. Что я хочу – сломать голову, зарабатывать в интернете деньги, пока у меня нет работы, либо я хочу заняться семьей? У меня же маленький ребенок, помимо этого, у меня еще много детей, жена. Я подумал, что я это время использую с пользой», – добавил Кучера.

Напомним, артист переболел коронавирусом вместе со всей семьей. Произошло это на майские праздники, а уже 12 мая у него уже не было температуры, и Кучера пошел на поправку.