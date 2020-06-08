 

Перенесший COVID-19 Оскар Кучера рассказал о последствиях болезни

08.06.2020, 15:30, Новости дня

Артист и телеведущий Оскар Кучера рассказал о том, как переболел коронавирусом и какие у него остались последствия болезни.

«Я шесть дней лежал, потому что была температура, а потом еще неделю отходил. И до сих пор периодически тяжеловато полной грудью вдохнуть. При том что у меня не было как таковой пневмонии, но я не могу понять, либо это психосоматика, либо что-то другое. В общем, надо показаться будет доктору», – поделился артист в интервью для «Комсомольской правды».

По словам актера, сейчас у него совершенно нет работы, так как телешоу ушли на летние каникулы, а кино, театр, рекламные съемки – на паузе.

«Поэтому я занимаюсь детьми. Что я хочу – сломать голову, зарабатывать в интернете деньги, пока у меня нет работы, либо я хочу заняться семьей? У меня же маленький ребенок, помимо этого, у меня еще много детей, жена. Я подумал, что я это время использую с пользой», – добавил Кучера.

Напомним, артист переболел коронавирусом вместе со всей семьей. Произошло это на майские праздники, а уже 12 мая у него уже не было температуры, и Кучера пошел на поправку.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.04 / Собянин не исключил ужесточения ограничительных мер в Москве

08.05 / Министр обороны Китая поздравил Шойгу с 75-й годовщиной Победы

13.05 / Выпускные вечера в школах перенесут на неопределенный срок

07.05 / Каплан: неплатежеспособные нефтяные компании США не получат кредиты ФРС

23.04 / Defence 24 – Путин перенёс парад Победы — это вызывает уважение

24.04 / Ищет ли Москва возможности для снятия санкций?

10.04 / COVID-19. В Италии снижается число новых госпитализаций и пациентов в реанимации, но суточные потери остаются высокими

02.05 / Число жертв эпидемии коронавируса в Испании превысило 25 тысяч

20.04 / Почаев закрыли на карантин из-за коронавируса. В городе расположена одна из трех лавр УПЦ МП

08.05 / США выделили Грузии 3 млн долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска