Евросоюз продлит “крымские” санкции против России

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08.06.2020, 15:20, Новости дня

Постоянные представители стран Европейского союза 10 июня намерены продлить санкции, введенные в отношении России из-за оккупации Крыма, еще на год. Об этом 8 июня в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк.

“Послы ЕС в среду дадут зеленый свет на продление запрета на инвестиции в Крым еще на один год”, – написал он.

EU ambassadors will on Wednesday give green light to prolong the EU’s #Crimea investment ban by another year. #Ukraine #Russia

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 8, 2020

Россия аннексировала Крым после силовой блокады военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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