Зеленский: Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез

08.06.2020, 15:20, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский 8 июня во время совещания с представителями Кабинета Министров и правоохранительных органов заявил, что в Украине по-прежнему остается проблема распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт главы государства.

Отмечается, что правительство обеспокоено ростом числа инфицированных, а также массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения.

“Ослабление карантина спасет экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминаем людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия”, – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на утро 8 июня количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Украине достигло 27 462, умерли 797 человек, выздоровели – 12 195.

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавирусной инфекции действует с 12 марта. Ограничительные меры трижды продлевались. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. 1 июня Украина перешла к третьему этапу, который подразумевает открытие спортивных залов и фитнес-центров, учебных заведений, запуск межобластного автобусного сообщения и железнодорожных перевозок.