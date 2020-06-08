В Москве объявили об отмене карантина

08.06.2020, 13:20, Новости дня

С 9 июня в Москве (Россия) начнется поэтапная отмена карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом 8 июня сообщил мэр города Сергей Собянин.

На первом этапе будут отменены режим пропусков и обязательная самоизоляция для некоторых категорий граждан. “Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места”, – заявил Собянин.

Кроме того, со вторника могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники. С 16 июня разрешат открыться стоматологическим клиникам, библиотекам, музеям, зоопаркам и кафе (принимать посетителей можно будет только на летних площадках). Также с 16 июня можно будет проводить спортивные мероприятия со зрителями при условии, что трибуны заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня должны заработать фитнес-клубы, бассейны, детские сады; кафе и ресторанам будет разрешено принимать посетителей в помещении.

Жесткий карантин в Москве действует с 30 марта, с 15 апреля жители российской столицы обязаны были получать спецпропуска для передвижения по городу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 июня в мире коронавирусом заразилось 7,03 млн человек, из них 403,11 тыс. скончались, 3,14 млн выздоровели.

По информации министерства здравоохранения России, в стране с начала эпидемии подтверждено 476,65 тыс. случаев заражения COVID-19 (почти 200 тыс. – в Москве), более 230 тыс. человек выздоровели, почти 6 тыс. скончались. По количеству инфицированных Россия занимает третье место в мире, уступая США и Бразилии.