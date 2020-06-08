 

В Москве объявили об отмене карантина

08.06.2020, 13:20, Новости дня

С 9 июня в Москве (Россия) начнется поэтапная отмена карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса. Об этом 8 июня сообщил мэр города Сергей Собянин.

На первом этапе будут отменены режим пропусков и обязательная самоизоляция для некоторых категорий граждан. “Жители города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, могут без ограничений выходить на улицу, ездить по своим делам и посещать общественные места”, – заявил Собянин.

Кроме того, со вторника могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники. С 16 июня разрешат открыться стоматологическим клиникам, библиотекам, музеям, зоопаркам и кафе (принимать посетителей можно будет только на летних площадках). Также с 16 июня можно будет проводить спортивные мероприятия со зрителями при условии, что трибуны заполнены не более чем на 10%.

С 23 июня должны заработать фитнес-клубы, бассейны, детские сады; кафе и ресторанам будет разрешено принимать посетителей в помещении.

Жесткий карантин в Москве действует с 30 марта, с 15 апреля жители российской столицы обязаны были получать спецпропуска для передвижения по городу.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 8 июня в мире коронавирусом заразилось 7,03 млн человек, из них 403,11 тыс. скончались, 3,14 млн выздоровели.

По информации министерства здравоохранения России, в стране с начала эпидемии подтверждено 476,65 тыс. случаев заражения COVID-19 (почти 200 тыс. – в Москве), более 230 тыс. человек выздоровели, почти 6 тыс. скончались. По количеству инфицированных Россия занимает третье место в мире, уступая США и Бразилии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / К законопроекту о банках подали 13 тыс. правок, Джонсон попал в отделение интенсивной терапии. Главное за день

26.04 / Welt – страх перед коронавирусом пошатнул шведский либерализм

08.05 / Прочувствовать историю: 9 мая телеканал “Россия 1” приготовил большой праздничный показ

27.04 / Врач разъяснила правила ношения медицинской маски

20.05 / В Дагестане построят три медицинских центра для больных коронавирусом

30.04 / Трамп считает, что Китай заинтересован в его поражении на выборах

29.03 / В Британии предсказали пик распространения коронавируса

29.05 / Эксперты предупредили о новых видах мошенничества в интернете в период пандемии

13.04 / Черноморский флот взял на сопровождение эсминец ВМС США

05.04 / Особая методика сделала металлические стекла пластичными

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска