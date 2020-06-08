Без шевелюры и усов: Игорь Николаев опубликовал редкий снимок из семейного архива

08.06.2020, 15:17, Разное

Народный артист РФ Игорь Николаев опубликовал в своём Instagram-аккаунте редкий снимок из семейного архива. В кадр попали: он сам ещё в раннем возрасте, а также мама и бабушка.

Певец и композитор Игорь Николаев посвятил очередной пост «С днём рождения, баба Лина!» покойной бабушке Акулине. Исполнитель хитов «Всё хорошо» и «Выпьем за любовь» вспоминает, как тепло и уютно было на руках у родного человека: «Её давно нет, а тепло осталось в памяти».

Фолловеры пошутили, что родился обычный ребёнок, а «получилось такое талантище», и отметили, что Николаев совсем не изменился, только отрастил шевелюру и усы, а также разглядели сходство бабушки Акулины и внука, при этом подчеркнув, что фото очень трогательное. «Сколько тепла и ностальгии в этой фотографии! Светлая память дорогой бабуле!», – написали комментаторы.

К слову, любовь к творчеству проявилась у Игоря Николаева ещё в раннем детстве, он окончил музыкальную школу по классу скрипки. Затем учился в Сахалинском музучилище, а в 15 лет продолжил учёбу при Московской консерватории имени П.И. Чайковского. В 1980 году, окончив эстрадное отделение столичного института культуры, работал клавишником и аранжировщиком в ансамбле «Рециал» Аллы Пугачёвой, а через 6 лет с песни «Мельница» стартовала его сольная карьера.