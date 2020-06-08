Путин дал поручение о создании фонда для нуждающихся в лекарствах детей
08.06.2020, 15:16, Новости дня
Российский лидер Владимир Путин поддержал идею создания фонда помощи детям, нуждающимся в дорогостоящих лекарствах.
Вопрос был поднят в ходе онлайн-встречи Путина с социальными работниками госучреждений и НКО. Речь зашла о дорогостоящем лекарстве от спинальной мышечной атрофии (СМА), передает ТАСС.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подтвердила, что не все регионы РФ могут себе позволить покупку препарата для лечения больных с СМА.
«Мы могли бы использовать три источника финансового обеспечения для того, чтобы решить эту проблему: это и средства регионов, и частично средства федерального бюджета, и, возможно, привлечь наш социально ориентированный бизнес», – сообщила Голикова.
Вице-премьер заявила, что правительство готово проработать вопрос о создании фонда поддержки детей, которые страдают тяжелыми заболеваниями и нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Глава государства поддержал идею создания фонда.
«Договорились, Татьяна Алексеевна. Давайте сделаем», – обратился президент к Голиковой.
В апреле из резервного фонда правительства было выделено более 273 млн рублей на не зарегистрированный в РФ препарат пэгаспаргаз для детей с тяжелой патологией.
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