Волонтеры расскажут россиянам о сути поправок в Конституцию

08.06.2020, 15:16, Новости дня

Со следующей недели в общественных местах появится более 3 тыс. информационных стоек, где «Волонтеры Конституции» будут рассказывать гражданам о предлагаемых поправках в Основной закон РФ и общероссийском голосовании, информирует пресс-служба организации.

С 1 по 10 июня во всех регионах РФ проходит очное обучение волонтеров Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции», информирует РАПСИ.

«Весна этого года стала для активистов корпуса очень насыщенной: добровольцы проходили онлайн обучение, сдавали гражданский экзамен, а также помогали нуждающимся в рамках Всероссийской волонтерской акции #МыВместе. Первого июня стартовал финальный очный этап подготовки активистов общественного корпуса «Волонтеры Конституции» к предстоящей просветительской деятельности на информационных стойках. На обучении волонтеры подробно изучают суть предлагаемых поправок в Конституцию Российской Федерации, для них проводят мастер-классы по особенностям общения с различными целевыми аудиториями, тренинги на командообразование и развитие навыков эффективной коммуникации», – уточнили в пресс-службе.

До этого «Волонтеры Конституции» прошли онлайн-обучение на платформе DOBRO.RU, где прослушали лекции от представителей крупных волонтерских движений страны, а также участников рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

В феврале Центризбирком подписал соглашение о взаимном сотрудничестве с Ассоциацией волонтерских центров, выступившей ранее с предложением о создании Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции». В рамках этого соглашения волонтёры будут рассказывать гражданам о предлагаемых поправках в Конституцию и общероссийском голосовании. Ранее более 100 тыс. россиян зарегистрировались на сайте волонтерыконституции.рф.