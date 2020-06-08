Москва указала на отсутствие логики в заявлениях Чехии о высылке дипломатов

08.06.2020, 15:16, Новости дня

Заявления чешских властей о двух высланных из Праги сотрудников диппредставительства РФ противоречат друг другу, сообщил заместитель главы Россотрудничества Михаил Брюханов в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«В этой истории, конечно, логика отсутствует везде. Заявления чешских представителей политических кругов и органов власти противоречат друг другу», – приводит его слова ТАСС.

Брюханов вспомнил заявление вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека о том, что у чешских спецслужб нет доказательств незаконных действий со стороны российского дипломата. «После этого нам предъявляют, опять же громко говоря, слово «секретность», свою версию, что кто-то писал какие-то доносы, поэтому мы обоих высылаем. Простите, коллеги, а в чем логика? Спецслужбы должны радоваться, если кто-то пишет доносы. Зачем же высылаете? Читайте, изучайте, анализируйте. Очень непонятные поступки», – отметил замглавы Россотрудничества.

Он добавил, что скандал разгорелся еще в апреле с утечки секретной информации чешских спецслужб в издание «Респект», которое написало о якобы прибытии в Прагу с ядом некоего российского дипломата. «В Чехии уже тогда очень озаботились тем, что история утекла из спецслужб, стала публично доступной, все ее начали обсуждать. Как я понимаю, у представителей власти не было планов эту историю публиковать», – сказал Брюханов.

«У меня такое впечатление, что у них вообще никаких планов не было. Все развивалось очень спонтанно, очень скандально и в угоду каким-то интересам третьих лиц. Планом назвать эти действия очень сложно», – подытожил он.

Напомним, два сотрудника посольства РФ в Чехии были объявлены персонами нон грата в связи с историей о якобы перевозке яда рицина. Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявляла, что данная информация является провокацией.

Посольство РФ в Чехии заявило о глубоком разочаровании в связи с принятыми чешской стороной мерами, отметив, что такие решения оставляют все меньше пространства для конструктивного диалога.

В МИД РФ заявили, что решение Чехии нанесло серьезный урон отношениям двух стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что решение о высылке российских дипломатов – гнусная и подлая провокация со стороны властей Чехии, ответ Москвы последует.