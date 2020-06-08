Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек

08.06.2020, 15:15, Разное

Общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 млн 15 тысяч человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Число жертв превысило отметку в 400 млн накануне.

Лидером по числу заболевших остаются США, где выявили больше 1,9 миллиона заражений. Больше всего инфицированных по-прежнему зафиксировано в Нью-Йорке и Нью-Джерси (378 и 164 тысячи случаев соответственно). Жертвами вируса в стране стали уже свыше 110 тысяч человек.

Бразилия занимает второе место по числу зараженных и третье — по числу умерших. С начала эпидемии там зарегистрировали больше 691 тысячи случаев инфицирования и свыше 36 тысяч летальных случаев.

Однако ранее власти Бразилии приняли решение о частичном сокрытии официальных данных о числе подтвержденных случаев заражения и числе умерших от COVID-19. 5 июня бразильский Минздрав приостановил работу сайта, где отображаются актуальные сведения по заболеваемости в стране.

Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения. По данным на 7 июня, с начала эпидемии инфекция подтвердилась у 467,6 тысяч человек, активными остаются 235 тысяч случаев. Жертвами вируса в стране стали, как сообщает федеральный оперштаб, 5,8 тысяч человек. Некоторые российские регионы уже приступили к ослаблению или снятию ограничений.

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