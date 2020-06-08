 

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек

08.06.2020, 15:15, Разное

Общее число заразившихся новым типом коронавируса в мире достигло 7 млн 15 тысяч человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса. Число жертв превысило отметку в 400 млн накануне.

Лидером по числу заболевших остаются США, где выявили больше 1,9 миллиона заражений. Больше всего инфицированных по-прежнему зафиксировано в Нью-Йорке и Нью-Джерси (378 и 164 тысячи случаев соответственно). Жертвами вируса в стране стали уже свыше 110 тысяч человек.

Бразилия занимает второе место по числу зараженных и третье — по числу умерших. С начала эпидемии там зарегистрировали больше 691 тысячи случаев инфицирования и свыше 36 тысяч летальных случаев.

Однако ранее власти Бразилии приняли решение о частичном сокрытии официальных данных о числе подтвержденных случаев заражения и числе умерших от COVID-19. 5 июня бразильский Минздрав приостановил работу сайта, где отображаются актуальные сведения по заболеваемости в стране.

Россия находится на третьем месте в мире по числу зарегистрированных случаев заражения. По данным на 7 июня, с начала эпидемии инфекция подтвердилась у 467,6 тысяч человек, активными остаются 235 тысяч случаев. Жертвами вируса в стране стали, как сообщает федеральный оперштаб, 5,8 тысяч человек. Некоторые российские регионы уже приступили к ослаблению или снятию ограничений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда откроется Европа? Это произойдет не раньше начала июля, зато единым блоком

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Ученые обнаружили в организме естественные антидепрессанты, которые действуют, как кетамин

21.05 / Инсульт на фоне COVID-19 развивается реже, чем считалось – исследование

01.04 / Глава Роспотребнадзора призвала продлить выходную неделю

01.06 / Старт комедийного сериала “Проект “Анна Николаевна” на ТНТ назначен на 15 июня

15.04 / Биолог Александр Панчин ответит на вопросы Медпортала про COVID, “фуфломицины” и многое другое

16.04 / У Камчатки зафиксировали несколько землетрясений

08.05 / Мнение: Письмо: “Любовником быть не хотел”

07.04 / Шойгу поручил подготовить плавучий госпиталь «Иртыш» для больных коронавирусом

02.04 / Исследователи научились определять, когда можно выписывать из больниц переболевших вирусом COVID-19

19.05 / Лекарство Трампа от коронавируса признали опасным для здоровья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска