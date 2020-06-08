Гоночная ассоциация NASCAR обещает заняться проблемой расовой несправедливости

08.06.2020, 15:12, Новости дня

Бубба Уоллес надел черную футболку с надписью «Я не могу дышать», и гоночная ассоциация NASCAR взяла паузу перед воскресными соревнованиями на гоночной трассе в Атланте. Руководство ассоциации пообещало более активно заниматься проблемой расовой несправедливости после смерти Джорджа Флойда.

В середине разминочных заездов 40 автомобилей остановились перед пустыми трибунами и заглушили двигатели, после чего президент NASCAR Стив Фелпс выступил с обращением через их радиоустановки.

«Спасибо, что уделили время, – сказал Фелпс. – Наша страна испытывает боль, и люди справедливо злятся, требуя, чтобы их услышали. Чернокожее сообщество и все люди с небелым цветом кожи страдают в нашей стране, и потребовалось слишком много времени, чтобы мы услышали их требования о переменах. Наш спорт должен быть лучше. Наша страна тоже должна стать лучше».

Чернокожий сотрудник NASCAR преклонил колено, имитируя жест, который стал первым использовать в знак протеста бывший квотербек НФЛ Колин Каперник.

Все 40 экипажей стояли перед своими боксами.

«Пришло время слушать, понимать и выступать против расизма и расовой несправедливости, – заявил Фелпс. – Мы просим наших водителей и наших болельщиков присоединиться к нам в этой миссии, задуматься на минуту, признать, что мы, как вид спорта, должны работать лучше. Просим присоединиться к нам сейчас, когда мы делаем паузу и пытаемся на минуту прислушаться».

Уоллес, единственный афроамериканский гонщик в главной серии NASCAR, стал самым ярким голосом в автомобильном спорте, который высказался после смерти Флойда при задержании полицейскими в Миннеаполисе, приведшей к массовым протестам во всех 50 штатах США и во всем мире. Участники акций протеста требовали положить конец жестокости полиции в отношении людей с небелым цветом кожи.

Надпись на футболке Уоллеса – это мольба Флойда, с которой он обращался к полицейскому Дереку Човину, прижимавшему его шею коленом к земле более восьми минут, когда Флойд находился в наручниках. Човин и трое других полицейских были уволены и обвинены в инциденте, которому предшествовали смерти Бреонны Тейлор и Ахмода Арбери.

Демонстранты упоминали обо всех трех погибших афроамериканцах, требуя социальной справедливости.

После того как Фелпс обратился к гонщикам NASCAR, была объявлена минута молчания. Затем, когда водители вновь завели свои машины и медленно поехали к зеленому флагу, канал Fox прервал трансляцию и показал видео с участием нескольких гонщиков, включая Уоллеса, семикратного чемпиона Джимми Джонсона и ушедшую в отставку звезду гонок Дейла Эрнхардта-младшего.

Несколько водителей также разместили это видео в своих аккаунтах в Твиттере, пообещав «слушать и извлекать уроки» из протестов, которые потрясли страну. Они пообещали «больше не молчать» и «работать сообща, чтобы добиваться реальных перемен».

Гоночная ассоциация NASCAR, которая зародилась на Юге США и когда-то использовала символы Конфедерации, имеет неоднозначную историю в плане межрасовых отношений. Организация запустила программы по расширению многообразия, но пока не преодолела репутацию вида спорта, которым преимущественно занимаются белые.

Во время карантинных ограничений из-за коронавируса гонщик NASCAR Кайл Ларсон был уволен, после того как произнес расистское ругательство во время гоночной видеоигры.

«Нам нужно наращивать усилия, причем значительнее, чем раньше, – сказал Джефф Гордон, бывшая звезда гонок, а ныне телеведущий на канале Fox. – Мы слушаем, мы учимся, и мы готовы к переменам».