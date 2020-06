Месяц афроамериканской музыки. Арета Франклин

08.06.2020

В августе 2018 года город Детройт пребывал в тревожном ожидании новостей. На улицах можно было встретить многочисленные плакаты с надписью «Помолимся за Арету», а СМИ всеми силами пытались узнать подробности состояния здоровья Ареты Франклин, чья жизнь и карьера были тесно связаны с Детройтом.

13 августа стало известно, что 76-летняя певица находится при смерти после восьмилетней борьбы с раком поджелудочной железы. Местные жители не скрывали своей тревоги: по воспоминаниям автора этой статьи, оказавшегося в Детройте в тот период, одна из жительниц города призналась, что «если эта женщина уйдет из жизни, с ней погибнет и весь Детройт».

«Помолимся за Арету», надпись на вывеске театра The Fillmore Detroit. Снимок сделан 15 августа 2018, за день до смерти Франклин (фото: «Голос Америки»)

16 августа Ареты Франклин не стало. На мемориальную службу пришли сотни людей, в их числе – музыканты Стиви Уандер, Ариана Гранде, Чака Хан, экс-глава Белого дома Билл Клинтон, а прощальные слова двух других бывших президентов – Джорджа Буша и Барака Обамы – были зачитаны во время церемонии.

Как признавался Барак Обама, «в ее голосе мы можем почувствовать нашу историю: всю целиком и во всех деталях; почувствовать нашу силу и нашу боль. Она помогла нам стать ближе друг к другу, подарила нам надежду и заставила нас стать более человечными».

Билл Клинтон произносит речь во время мемориальной службы в память об Арете Франклин

Кто эта певица, утрата которой нашла такой отклик в американском обществе?

Арета Франклин

Будущая Королева соула родилась в 1942 году, с раннего детства оказавшись в чрезвычайно музыкальном окружении. Ее мать пела в жанре госпел, а отец был известным проповедником, чье имя было хорошо известно среди баптистов по всей стране.

У отца Ареты часто гостили знаковые персоны того времени: Мартин Лютер Кинг, легенда соула Джеки Уилсон, певица Клара Уорд, чья карьера для юной Ареты стала источником вдохновения (у Уорд и отца Ареты начался роман вскоре после развода родителей будущей певицы).

Отец фактически и стал ее первым менеджером. Разъезжая вместе с ним по стране, она исполняла госпел в церквях, и уже в это время многие отмечали бесспорный талант Франклин (в их числе – певец Сэм Кук, автор одного из гимнов за гражданские права A Change Is Gonna Come).

Арета Франклин в 1968 году

В 1956 в одной из детройтских церквей она записала свой первый госпел-альбом – Songs of Faith. Арете было всего 14 лет, но к тому моменту она уже успела родить своего первого сына (второй ребенок появился у нее год спустя, в августе 1957 года).

Талантом певицы заинтересовался легендарный детройтский лейбл Motown, однако отец отверг предложение менеджеров, отдав предпочтение крупнейшей в стране компании звукозаписи – Columbia. Сотрудничество с лейблом продолжалось до 1966 года: Арета выпустила несколько альбомов, притом сильно отличавшихся от ее ранних госпел-композиций.

Этот период многими воспринимается неоднозначно. С одной стороны, благодаря Columbia, Арета выпустила свои первые хиты (в том числе первый международный хит Rock-a-Bye Your Baby with a Dixie Melody), а ее синглы Today I Sing the Blues и Won’t Be Long покорили R&B-чарты.

Однако, по мнению многих, сотрудничество с Columbia стало для Франклин лишь потерей времени. Студия требовала от нее поп-композиций, мейнстримовых песен в жанрах R&B и ду-воп, что, как позднее признал продюсер лейбла Джон Хеммонд, шло вразрез с музыкальным потенциалом Франклин.

В 1966 году она покидает лейбл, отдав предпочтение студии Atlantic.

Королева соула

В 1967 году (источники разнятся в отношении этой даты) во время выступления в чикагском Regal Theater радиоведущий Первис Спанн вышел на сцену и, надев на голову Франклин корону, назвал ее «Королевой соула». Хотя в тот момент ее имя еще не было широко известно, уже через каких-то пару лет никто в США и не подумал бы оспорить ее титул.

Если во время работы с лейблом Columbia Франклин была заложницей мейнстрима, пытаясь угодить модным тенденциям, то сотрудничество с Atlantic сумело создать фирменный стиль, превративший Франклин из просто талантливой певицы в легенду музыки.

Во многом это произошло благодаря продюсеру лейбла, Джерри Уэкслеру, которому приписывают создание самого термина R&B, ритм-энд-блюз. Первый же сингл под его руководством – I Never Loved a Man (The Way I Love You) – с триумфом ворвался в чарты, а позже на свет появились хиты Think, I Say a Little Prayer, Do Right Woman Do Right Man.

Успех был поистине головокружительным. Вскоре после выхода дебютного (на лейбле Atlantic) альбома певица отправилась в свое первое международное турне. В это же время власти Детройта объявили 16 февраля днем Ареты Франклин, а в феврале 1968 она получила две статуэтки «Грэмми».

Обе премии стали первыми в коллекции певицы, но далеко не последними: за свою карьеру она получила в общей сложности 18 «Грэмми», не считая множества номинаций. В июне она стала второй афроамериканкой в истории, попавшей на обложку журнала Time.

Арета Франклин держит в руках награду «Грэмми» за песню Bridge Over Troubled Waters

На американских концертных площадках появились даже фейковые Ареты. В 1969 была раскрыта криминальная схема: некая Вики Джонс, чья внешность и голос напоминали Франклин, выступала под именем певицы во Флориде. Как выяснилось, на обман девушка пошла из-за угрозы расправы за отказ сотрудничать с организаторами концертов.

За равные права

Расцвет карьеры Франклин совпал с борьбой за гражданские права, охватившей Америку в 1960-х. Сильный вокал, эмоциональные тексты и знакомство с влиятельными борцами за гражданские права превратили ее в один из наиболее узнаваемых голосов правозащитного движения.

Она как нельзя лучше представляла собой культурный пласт афроамериканского сообщества: будучи звездой соула, она то и дело возвращалась к своим истокам, исполняя композиции в жанре госпел, чрезвычайно близкие чернокожему населению Америки.

Франклин финансово поддерживала правозащитные движения, исполняла свои песни на акциях протеста и поддерживала тех, кто оказался в заключении.

Суд над правозащитницей Анджелой Дэвис (справа). В 1970 Франклин выступала в ее поддержку, требуя ее немедленного освобождения

Колоссальное влияние на Франклин оказал Мартин Лютер Кинг. Отец Франклин еще в 1963 году стал одним из организаторов Марша свободы в Детройте – крупнейшей на тот момент демонстрации за права афроамериканцев.

В 1968 году Кинг присудил Франклин награду, которую присуждают молодым лидерам правозащитного движения. В этом же году Франклин посвятила Кингу исполнение песни Take My Hand, Precious Lord, однако в этот раз по трагичному поводу: композиция была исполнена певицей на похоронах Кинга, убитого в апреле 1968 года.

Мартин Лютер Кинг произносит речь после Марша свободы в Детройте, 24 июня 1963

В историю Франклин вошла не только как борец с расовым неравенством, но и как влиятельная фигура в борьбе за права женщин. Ее песни (You Make Me Feel Like) A Natural Woman и, в особенности, Respect стали неофициальными гимнами набиравшего популярность феминистского движения.

Respect изначально была написана музыкантом Отисом Реддингом, текст которого с трудом представляется в феминистском контексте. «Все что я прошу, это немного уважения, когда я прихожу домой», – обращается к своей жене лирический герой песни.​

Однако в исполнении Франклин (пригласившей на бэк-вокал двух своих сестер) песня неожиданно приобрела совсем иной, феминистский смысл. Уверенная, исполненная с неким вызовом R&B-композиция принесла певице две «Грэмми» и стала постоянным саундтреком правозащитных мероприятий. Сегодня же Respect известна как визитная карточка Ареты Франклин.​

Уход с Atlantic и взлет карьеры

Плодотворное сотрудничество с Atlantic, определившее классическое звучание Франклин, к 1970-м начало давать трещину. Лейбл покинул продюсер Джерри Уэкслер, и, несмотря на множество новых крупных хитов (Day Dreaming, Spanish Harlem), альбомы Франклин все чаще вызывали разочарование как аудитории, так и продюсеров.

Последней каплей стал записанный в 1979 году альбом La Diva. Франклин попыталась обновить репертуар в духе набирающего популярность жанра диско, однако попытка закончилась полным провалом. La Diva стал самым коммерчески неудачным из всех двенадцати альбомов, записанных с Atlantic.

В этом же году она перешла на лейбл Arista, под эгидой которой в 1982 году появляется первый за долгие годы успешный хит Jump to It.

Карьера Франклин вновь начала идти вверх. Она выступила перед королевой Елизаветой в британском Альберт-холле, исполнила роль хозяйки ресторана в фильме «Братья Блюз» и активно сотрудничала с другими музыкантами.

В их числе – Энни Леннокс из синти-поп-дуэта Eurythmics, Элтон Джон, Фрэнк Синатра, Джордж Майкл, Уитни Хьюстон и гитарист Rolling Stones Кит Ричардс.

«Величайшая певица в истории»

Хотя золотой век Леди соул (как ее называли вдобавок к ее «королевскому» титулу) пришелся на ее раннюю карьеру, все последующие годы она пользовалась статусом одной из самых уважаемых американских исполнительниц.

Уважение американской публики было колоссальным, а список титулов и наград продолжал расти. В 1987 году Франклин стала первой женщиной, удостоенной права войти в Зал славы рок-н-ролла (за год до того, как это сделали The Beatles).

В 1994 году она получила «Грэмми» за вклад в музыкальную культуру и в этом же году стала самой молодой американкой, получившей на тот момент Награду Центра Кеннеди. В 2008 году журнал Rolling Stone признал ее величайшей певицей в истории.

Арета Франклин в 1993

В Детройте культурный авторитет Франклин был поистине беспрекословен. В 1985 году власти Мичигана провозгласили голос певицы природным богатством штата, а в 2017, за год до ее смерти, в ее честь была названа одна из улиц Детройта.

Франклин стала персоной национального масштаба, что прекрасно осознавали и в политических кругах. Она трижды выступала на инаугурациях американских президентов: в 1977 ее пригласили спеть на присяге президента Джимми Картера, в 1993 году – на инаугурации Билла Клинтона.

В 2009 году Арета Франклин выступила на церемонии вступления в должность Барака Обамы. Хотя исполнение песни My Country, ‘Tis of Thee у певицы не задалось (как вспоминает Франклин, на ее голос повлиял холодный воздух), ее выступление у стен Капитолия стало одним из самых запоминающихся в поздней карьере певицы.

Американцы следили за выступлением Леди соул с нескрываемым трепетом, который в том числе можно объяснить и символизмом самого момента. Найти более подходящую персону для участия в инаугурации первого чернокожего президента в истории США было бы вряд ли возможно. Для миллионов афроамериканцев Франклин стала фактически отражением того периода истории США, когда афроамериканское сообщество находилось в стадии осознания своего места в обществе. Периода, когда афроамериканская культура активно формировалась из разрозненных и зачастую болезненных эпизодов своей истории.

Франклин стала олицетворением своей эпохи. В ее исполнении соул и госпел стали универсальным символом общности афроамериканцев, а ее голос и уверенная манера исполнения доказали, что музыка способна вдохновлять людей на борьбу за свои права.

Сама же Королева соула говорила: «Быть Королевой, быть дивой – не значит уметь петь. Это значит помогать своему народу. Значит приносить пользу своему обществу».