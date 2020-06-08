Горбальский вампир: Как шотландские дети пытались поймать монстра, убившего двух мальчиков

08.06.2020, 15:11, Разное

Этот удивительный случай практически позабыт в истории и превратился в городскую легенду, однако все это было на самом деле.

В 1954 году полиция была вызвана на кладбище Южный Некрополь в Глазго (Шотландия), а когда они приехали, то нашли среди могил несколько сотен (!) местных ребятишек, в основном мальчиков. Они не играли, а с самым серьезным видом осматривали надгробие за надгробием.

Дети при этом были вооружены ножами и палками, а на расспросы полицейский ответили, что они ведут охоту на двухметровое чудовище-вампира. Далее они рассказали, что этот монстр с железными зубами якобы недавно убил и съел двух их сверстников…

Район Горбалс (The Gorbals) находится недалеко от центра Глазго, на южном берегу реки Клайд. Он начал строиться в 1872 году и поначалу нисколько не являлся бедняцкими трущобами, это была вполне себе обеспеченная конгломерация и тут в те годы даже были модные салоны.

Даже в 1931 году тут жило лишь 85 тысяч человек, что составляло всего 2% от населения Глазго. Но прошло всего 20 лет и район Горбалс начал едва не трескаться "по швам" от перенаселения. Этому способствовал мощный промышленный послевоенный подъем в совокупностью с высокой местной рождаемостью и недостатком жилых домов.

Из-за послевоенного бэби-бума улицы Горбалса теперь кишмя кишели детьми. Власти пытались решить проблему недвижимости постройкой дешевых многоквартирных домов, но из-за этого вскоре возникли новые проблемы, дома стояли почти впритык к друг другу и рядом с ними не было ни парков, ни детских площадок.

Дешевые квартиры Горбалса напоминали советские коммуналки. На 30 семей в доме нередко был лишь один туалет, а на 40 человек был лишь один кран с водой. Водостоки часто отсутствовали вообще и вся сточная вода текла по мостовым.

Тут бегали тысячи крыс, углы и закоулки были завалены мусором, по вечерам в переулках орудовали грабители, а дома были черны от угольной пыли и копоти. В те годы Горбалс был один из самых неблагополучных районов Европы.

Но было тут и хорошее, соседи стояли друг за друга горой, маленькие дети могли без боязни играть на улицах, за ними всегда присматривал кто-то из взрослых. А дети постарше сами отлично справлялись со своим досугом, они жили в своем собственном мирке, в который взрослые не совались.

Мальчишки могли рано утром уходить гулять на улицу, наскоро перекусив, а возвращаться лишь поздно вечером и от них требовалось лишь съесть ужин, помыть ноги и помолиться на ночь.

И вот в какой-то момент в этот детский мирок Горбалса попало то самое чудовище с железными зубами. Никто из взрослых не знал о нем, однако дети были полностью уверены в том. что этот вампир реален и уверяли, что двое мальчиков с их улиц были убиты им.

Как звали этих мальчиков, как они были убиты и что стало с их телами? На эти вопросы так и не было ответа. На самом деле полиция особо и не расспрашивала ребят, будучи уверенной в том, что все это лишь выдумка.

Дело в том, что еще задолго до всей это странной истории с вампиром, мальчишки Горбалса полюбили играть на местном кладбище Южный Некрополь. Это был единственный "парк" с деревьями и кустами в их районе, а наличие могил их нисколько не пугало.

Вероятно именно на этом кладбище мальчишки и встретили того самого 2-метрового вампира. Они так подробно описывали его внешность, что в наше время их наверняка бы приняли всерьез, пусть и не поверив в вампира, но подумав о маньяке. Однако в те годы все это сочли лишь детской шалостью.

Точно так же полиция не обратила внимание на то, что на улицах Горбалса уже давно ходят пугающие байки о пропавших без вести детях. Эти истории распространялись от двора ко двору как пожар, обрастая разными "деталями", однако за ними вполне вероятно стояло нечто реальное.

Когда дети поняли, что взрослые им банально не верят, они решили разобраться с этим вампиром сами. Для мальчишек в те годы не было труда раздобыть ножи, а кому ножей не досталось, сделали себе дубинки из палок.

У кого не было ни ножей, ни палок, те захватили с собой своих собак. В стороне не могли остаться даже совсем малыши. По словам очевидцев, среди детей 7-12 лет в те дни по кладбищу бегали карапузы, которые едва научились ходить. И они тоже были полны решимости найти вампира.

В какой-то момент детей с оружием на кладбище стало так много, что это обеспокоило местных жителей и они вызвали полицию. Те приехали и приказали мальчишкам расходиться. Но не тут то было. Дети уверяли, что они хотят отомстить вампиру за убитых сверстников и не уйдут пока не найдут его.

Лишь когда на кладбище приехал директор местной школы и как следует пригрозил всем телесными наказаниями, мальчишки стали разбегаться. На следующий день в местных школах детям прочитали длинную лекцию о том, что вампиров не существует и что им не следует играть на кладбище.

Так вся история сошла на нет. Но и по сей день шотландские историки очень интересуются этим необычным случаем и пытаются понять, стояло ли за всем этим что-то реальное. Может быть полиция зря не поверила детям? Может быть в Горбалсе и правда кто-то убивал мальчишек?

По одной из основных версий, дети действительно все придумали. В одном из американских комиксов тех лет, которые доходили и до Шотландии, существовал злодей-вампир с железными зубами. С другой стороны в комиксах было множество злодеев самых разных видов, но дети про них ничего не "сочиняли".

Однако в какой-то момент эта версия стала общепринятой и после длительных дебатов в 1955 году в Шотландии был принят Закон и детях и молодежи, который запрещал вредную для детей литературу. Закон этот, кстати, действует до сих пор.