Указ Аббаса о передаче РПЦ участка в Хевроне отменен

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08.06.2020, 15:08, Новости дня

Верховный суд Палестины отменил указ президента Махмуда Аббаса, в соответствии с которым земельный участок в Хевроне был предоставлен Русской духовной миссии в Иерусалиме.

«Верховный суд Палестины принял решение отменить указ президента Аббаса о предоставлении земельного участка в городе Хеврон Русской духовной миссии в Палестине», – цитирует РИА «Новости» сообщение агентства МААН.

Указ был подписан в январе 2017 года. Аббас принял решение о передаче земельного участка в Хевроне Русской духовной миссии в Иерусалиме. На этом участке находится почитаемый у православных Мамврийский дуб. По библейскому приданию, именно под этим дубом Аврааму явилась Святая Троица.

Ранее Сергиевское подворье в Иерусалиме было передано в полное распоряжение России.



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