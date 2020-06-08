Все лесные пожары в Иркутской области потушены

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08.06.2020, 15:08, Новости дня

На территории Иркутской области потешены все лесные пожары. Об этом стало известно по итогам рабочей поездки врио губернатора региона Игоря Кобзева в Качугский район.

В апреле в Качугском районе Иркутской области был введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Тогда горело около 5 тыс. гектаров тайги. В настоящее время ситуация стабилизирована, на сегодняшний день в Иркутской области нет ни одного лесного пожара, говорится в сообщении на официальном портале области.

При этом врио губернатор региона призвал арендаторов лесных участков объединить усилия в борьбе с будущими пожарами. «У вас есть сообщество арендаторов леса, объединяйтесь, помогайте друг другу. Неизрасходованные средства, заложенные на ликвидацию пожаров, будут выделяться этому району на следующий год в качестве дополнительной субсидии», – сказал Кобзев.

Кроме того, врио главы региона подчеркнул, что в области следует восстанавливать лет. «Давайте в этом вопросе выстраивать правильный подход – государственный, человеческий, гражданский. Занимаешься вырубкой – восстанови лес», – добавил Кобзев.

Также арендаторы лесных участков обсудили с властями вопрос традиционного природопользования эвенкийских общин и перспективы развития деревообрабатывающего производства, в том числе и с полной утилизацией отходов.



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