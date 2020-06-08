Дженнифер Лопес и Алекс Родригес приняли участие в протестах в США и объяснили, почему так важно сейчас выйти на улицы

08.06.2020, 14:55, Разное

В США уже вторую неделю продолжаются митинги. К протестующим против полицейского произвола начали присоединяться и звезды. Меган Маркл, Канье Уэст, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Мадонна, а теперь и Дженнифер Лопес с женихом Алексом Родригесом.

Сегодня Эмма и Макс сделали для меня и Алекса плакаты, с которыми мы и вышли на митинг. Все началось с того, что несколько дней назад Макс обратился ко мне: “Знаешь, мам, на тебя подписано много людей, в том числе разные геймеры с YouTube, они часто просят тебя поддержать какой-нибудь проект, и мы делаем это. Теперь нам нужно сделать это ради Джорджа Флойда”. Я ответила: “Забавно, что ты сейчас говоришь мне об этом, малыш. Я как раз планирую кое-что. Хотите помочь мне, сделав плакат?” И они сделали!! Мы обсуждали, что если для одного человека не существует справедливости, то ее нет тогда ни для кого. Эта страна была построена на вере в свободу и справедливость для всех. Мы должны отстаивать то, во что верим, и бороться с несправедливостью. Поэтому мы продолжим мирно протестовать, пока не произойдут перемены,

– написала Дженнифер у себя в Instagram.

Возлюбленную поддержал Алекс Родригес, который также опубликовал в соцсетях призыв к мирным протестам и серию их с Дженнифер фотографий с протестного шествия:

Американцы по всей стране выступают за мир. За равенство. За человечество. Чтобы показать, что #BlackLivesMatter. Чтобы показать, что нас тошнит как от бессмысленного убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе, так и от многочисленных жестоких, ненужных, безобразных убийств, которые были до него.

Лос-Анджелес, мы рады присоединиться к вам сегодня, к этой мирной акции протеста. Мы гордимся тем, что идем вместе с вами, и принимаем участие в распространении столь важного сообщения. Спасибо, что не молчите. Спасибо, что продолжаете бороться. Спасибо за то, что используете ваши голоса во благо.

Америка: пришло время слушать.

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)7 Июн 2020 в 7:50 PDT

Напомним, протесты в США начались 25 мая после объявления о смерти Джорджа Флойда, который погиб после задержания полицией. Его подозревали в том, что он расплатился фальшивой двадцатидолларовой купюрой. В ходе ареста полицейский почти 8 минут держал колено на шее мужчины, прижимая его к земле. Вопреки словам Флойда о том, что ему нечем дышать, служитель порядка не ослабил хватку, что и привело к трагическим последствиям. На данный момент семья Джорджа Флойда уже заказала экспертизу, по результатам которой стало известно, что он погиб от недостатка кислорода. Державший его полицейский сначала был отстранен от работы, а теперь уже привлечен к ответственности.

Митинги проходят мирно не во всех городах. Так, в Миннеаполисе шествия быстро переросли в беспорядки: был сожжен полицейский участок, протестующие стали разбивать витрины и грабить магазины. В город ввели войска Национальной гвардии. Спустя несколько дней после смерти Джорджа Флойда на улицы вышли и жители Лос-Анджелеса, Нью-Йорка, Вашингтона, Чикаго и других американских городов, где также были отмечены случаи поджогов и мародерства.