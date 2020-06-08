Связь времен: Тина Кунаки повторила фотосессию своей мамы, примерив ее платье Jean Paul Gaultier

08.06.2020, 14:55, Разное

С начала карантина мировая пресса потеряла из вида сразу несколько знаменитых пар, вроде Джорджа с Амаль Клуни и Венсана Касселя с Тиной Кунаки. Они практически ничего не выкладывают в социальные сети и не появляются на улицах, соблюдая режим самоизоляции. Однако по случаю Дня матери, который в эти выходные праздновался во Франции, Тина Кунаки выложила серию снимков из семейного архива. Она поздравила маму Надю трогательной фотосессией и словами:

Желаю счастливого праздника моей необыкновенной маме, она для меня – настоящий пример. Люблю тебя всем сердцем.

На одной фотографии запечатлена маленькая Тина с мамой, беременной младшим братом Тины Закари, а на другой – в положении находится уже сама Тина (кадр был сделан, когда модель ждала их с Венсаном Касселем дочь Амазонию). Примечательно, что Тина позировала в том же платье от Jean Paul Gaultier, в котором около 20 лет назад снималась ее мама. Оно было выпущено в начале 2000-х, когда Готье вдохновился картиной “Безумный Макс” и перенес на ткани вещей из своей коллекции рисунки пламени, пустыни и татуировок.

Маленькая Тина с мамой Беременная Тина Кунаки

Напомним, о романе Венсана Касселя и тогда еще 18-летней Тины Кунаки заговорили летом 2015 года, когда влюбленные впервые были замечены вместе на Ибице. С самого начала они решили не скрывать свои отношения. Историю их знакомства Тина описала в одном из своих немногочисленных интервью – правда, избегая лишних подробностей:

Это был волшебный момент – мы оказались в одном и том же месте одновременно. Я не могу раскрыть все детали нашего знакомства, скажу лишь, что мы оба любим серфинг.

По ее словам, первое время она даже не подозревала, что Венсан – известный актер. Журналисты заподозрили ее в лукавстве – сложно не знать лицо мужчины, известного на весь мир. Однако и тут Кунаки нашла объяснение: она выросла в маленькой деревне, где не было ни телевизоров, ни кинотеатров.

Тина Кунаки и Венсан Кассель на вечеринке Victoria’s Secret, ноябрь 2016 года

Первый официальный выход в свет Касселя и Кунаки состоялся в ноябре 2016 года на вечеринке Victoria’s Secret. А весной 2017-го они побывали на юбилейном, 70-м кинофестивале в Каннах. Кстати, там же присутствовала и бывшая жена Венсана – Моника Беллуччи, которая вела церемонию. В августе 2018-го они поженились, а в апреле 2019-го у них родилась дочь.

Историю любви Венсана и Тины читайте здесь.