4% американцев пьют отбеливатель и мыльный раствор для защиты от COVID-19 — опрос

08.06.2020, 14:54, Разное



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Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention) опубликовали результаты онлайн-опроса, в котором анализировались бытовые привычки американцев во время пандемии. Исследование показало, что крайней мере 39% американцев рискуют своим здоровьем, используя чистящие средства для профилактики COVID-19. Опрос был проведен CDC на фоне участившихся обращений в отделения токсикологии после отравления отбеливателями и другими дезинфицирующими средствами.

Из 502 опрошенных американцев до 46 лет об изменении бытовых привычек заявили 60% опрошенных: люди признаются, что стали уделять повышенное внимание дезинфекции после начала пандемии. 19% сообщили, что моют овощи и фрукты отбеливателями, еще 18% обрабатывают ими поверхности в доме и кожу рук. Около 4% респондентов признались, что полоскали горло и даже пили отбеливатель и мыльную воду в надежде защититься от коронавируса, 6% использовали пары чистящих средств в качестве ингаляций.

Четверть участников исследования сообщили, что как минимум один раз испытывали негативные последствия от злоупотребления чистящими средствами: раздражение кожи и слизистых, головокружение, головная боль и проблемы с дыханием. Причем люди, которые проявляют чрезмерное усердие в профилактике COVID-19, испытывают проблемы со здоровьем вдвое чаще.

Несмотря на очевидные пробелы в знаниях о мерах профилактики во время пандемии, абсолютное большинство респондентов уверены, что все делают правильно. Исследователи CDC заявили о необходимости широкого освещения этой проблемы, а также информирования американцев о безопасных и эффективных способах дезинфекции.

Отметим, что миф о чудодейственной силе дезинфицирующих средств появился в США с подачи президента Дональда Трампа. В конце апреля во время брифинга в Белом доме главе государства представили результаты исследования, согласно которому отбеливатель или изопропиловый спирт быстро уничтожают вирус. В ответ на это Трамп предложить проверить, можно ли вылечить коронавирус с помощью инъекций отбеливателя и добавил, что дезинфицирующие средства способны убить вирус за минуту.