 

Силы Балтфлота начали наблюдение за учениями Baltops 2020

08.06.2020, 14:53, Новости дня

Силы Балтийского флота следят за начавшимися в воскресенье учениями ВМС США и европейских стран Baltops 2020, сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Силы и средства Балтийского флота наблюдают за ходом учений ВМС США и Европейских стран Baltops 2020, проводимых с 7 по 19 июня в акватории южной и центральной частей Балтийского моря», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее сообщалось, что США и НАТО отказались из-за пандемии коронавируса от десантных и инспекционных операций на учениях Baltops 2020, стартовавших на Балтике 7 июня. Так, в этом году будут высаживать инспекционные команды на борт торговых судов только в учебных целях.



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