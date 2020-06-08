Ученые: Искусственному интеллекту тоже нужен сон

08.06.2020, 14:53, Разное

Учёные в процессе создания самообучающегося искусственного интеллекта пришли к заключению, что ему тоже необходим сон. Во время замедления активности компьютер восстановил стабильность моделирования и обучения.

Во время обучения нейроморфоного процессора, после длительного периода моделирования, начинались фазы нестабильной работы. Учёные не могли долгое время понять, в чём причина и искали способы решения этой задачи. Они экспериментировали с различными шумами и волнами, которым подвергали процессор в ходе его работы. В какой-то момент стабильность вернулась и обучение продолжилось в прежнем режиме. Это произошло после применения Гауссовского шума, который имитирует медленный сон.

В последствии теорию проверили на практике и оказалось, что искусственному интеллекту необходим аналог обычного человеческого сна. Всё дело в том, что нейромофный процессор использует как основу метод обучения детей у взрослых, имитируя таким образом развитие человека. У людей процесс сна в этом случае играет одну из ключевых ролей и, как оказалось, для искусственного интеллекта он тоже необходим.