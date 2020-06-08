 

Песков заявил об осторожности при принятии решении об очных встречах Путина со СМИ

08.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин проводил очные встречи в том числе при режиме ограничений, однако решения по работе журналистов на мероприятиях будут приниматься осторожно, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Очные встречи президент проводил и ранее. Что касается режима работы прессы – будем принимать решения осторожно, советуясь со специалистами», – передает слова Пескова РИА «Новости».

На прошлой неделе Песков отмечал, что число очных контактов президента Путина было сокращено в связи с распространением коронавируса, однако это не повлияло на рабочий график главы государства.



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