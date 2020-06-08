«У меня есть мечта, и сейчас я её воплощаю в жизнь»: Марат Башаров рассказал о своём курятнике

08.06.2020, 14:53, Разное

45-летний актёр театра и кино Марат Башаров поделился с фанатами необычной мечтой: он планирует выращивать домашнюю птицу. Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» пояснил телезрителям НТВ о своём будущем курятнике.

Артист признался Лере Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», что ни одна из его экс-супруг не разделяла увлечения мужа. «Жены, которые жили со мной, они всегда были против курятника», – жалуется Марат Башаров. Он пытался объяснить, что куры придутся по душе детям, а домашние яйца куда полезнее и натуральнее магазинных, но никто его так и не услышал.

Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал, что после расставания с Елизаветой Шевырковой решил осуществить свою 15-летнюю мечту: завести домашнюю птицу: «У меня есть мечта, и сейчас я её воплощаю в жизнь! Сделать курятник свой!». Садовод со стажем нашел плюсы в своём одиночестве: выложил дорожки к несуществующему курятнику, провёл свет и воду, а также интернет.

Герой «Утомлённых солнцем», «Горя от ума» и «Холостяков» отметил, что с особым трепетом относится к загородному дому, своими руками благоустраивал участок в 18 соток, посадил сосны и ели. Сейчас у актёра в связи с пандемией коронавируса появилось много свободного времени, и он уверен, что сможет реализовать задуманное. Телеведущий надеется, что курятник не помешает соседям, Башаров выбрал стратегию: поделится с ними домашними яйцами.