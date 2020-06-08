 

«У меня есть мечта, и сейчас я её воплощаю в жизнь»: Марат Башаров рассказал о своём курятнике

08.06.2020, 14:53, Разное

45-летний актёр театра и кино Марат Башаров поделился с фанатами необычной мечтой: он планирует выращивать домашнюю птицу. Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» пояснил телезрителям НТВ о своём будущем курятнике.
Артист признался Лере Кудрявцевой в шоу «Звёзды сошлись», что ни одна из его экс-супруг не разделяла увлечения мужа. «Жены, которые жили со мной, они всегда были против курятника», – жалуется Марат Башаров. Он пытался объяснить, что куры придутся по душе детям, а домашние яйца куда полезнее и натуральнее магазинных, но никто его так и не услышал.

Ведущий «Битвы экстрасенсов» рассказал, что после расставания с Елизаветой Шевырковой решил осуществить свою 15-летнюю мечту: завести домашнюю птицу: «У меня есть мечта, и сейчас я её воплощаю в жизнь! Сделать курятник свой!». Садовод со стажем нашел плюсы в своём одиночестве: выложил дорожки к несуществующему курятнику, провёл свет и воду, а также интернет.

Герой «Утомлённых солнцем», «Горя от ума» и «Холостяков» отметил, что с особым трепетом относится к загородному дому, своими руками благоустраивал участок в 18 соток, посадил сосны и ели. Сейчас у актёра в связи с пандемией коронавируса появилось много свободного времени, и он уверен, что сможет реализовать задуманное. Телеведущий надеется, что курятник не помешает соседям, Башаров выбрал стратегию: поделится с ними домашними яйцами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Чем больше стаж здорового образа жизни, тем ниже риск хронических болезней

17.04 / Мнение: В ряду побед, принесенных «холодной войной», конец коммунизма определенно не значится

16.04 / Судзиловская вспомнила о «хулиганских» днях рождения Пугачевой в её доме

09.04 / Запертая в квартире пенсионерка пыталась спуститься со второго этажа по простыням

09.05 / Киностудия Горького предлагает насладиться в День Победы фильмами о ВОВ

19.04 / Пасха-2020: как отмечают светлый праздник Владимир Путин, Алла Пугачева, Юлия Высоцкая, Зара и другие

24.04 / Чехия открыла границы для выезда за рубеж

31.03 / Супруга Джейсона Стейтема Роузи Хантиргтон-Уайтли взбудоражила поклонников снимком топлес

22.05 / «Дядя Федя подал руку помощи»: Анна Кошмал вспомнила съемки в сериале «Сваты-5»

09.05 / Литвинова стала свидетелем недоступного дня многих воздушного парада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска