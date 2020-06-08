Путин рассказал о мерах поддержки социальных работников и социально ориентированных НКО

08.06.2020, 14:53, Новости дня

Президент Владимир Путин в День социального работника рассказал о новых мерах поддержки социальных работников государственных учреждений и некоммерческих организаций.

«В такой сфере, как социальная защита, никакие самые прорывные технологии никогда не смогут заменить человека. … На людях, на доброте и человечности здесь все держится. Мы это понимаем, ценим и всегда будем вам помогать в вашей миссии», – сообщил Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции с социальными работниками и представителями НКО.

Президент напомнил, что в период распространения коронавируса был принят целый ряд решений по дополнительной поддержке специалистов, работающих в системе социальной защиты, а также добровольцев, граждан, которые приняли деятельное участие в борьбе с коронавирусом. «В течение трех месяцев – с середины апреля по середину июля – для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты. Подчеркну: за каждую двухнедельную смену. А также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях, в непосредственном контакте с заболевшими людьми», – сказал Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Он также отметил, что и социальные работники, и волонтеры во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот. «Для людей, совершивших такие по-настоящему человеческие поступки, также предусмотрено поощрение в размере МРОТ – 12 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня текущего года», – указал президент.

«Что касается социально ориентированных НКО, то на них мы распространили ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях. Кроме того, на реализацию специальной программы поддержки из Резервного фонда Президента предложил выделить 3 млрд рублей. Эти средства должны быть распределены в рамках конкурса Фонда президентских грантов, который запустим с 16 июня», – добавил Путин.

Он подчеркнул, что все эти решения уже приняты, поручения даны, а также указал на новые дополнительные меры. В частности, президент сообщил, что подписал документ о поправках в Налоговый кодекс.

«Что он предусматривает? Первое: от налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это, безусловно, напрямую касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на сопровождаемое проживание сирот, инвалидов, пожилых людей, то есть положенные выплаты человек получит в полном объеме, без налоговых удержаний. Второе: уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов Президента, министерств, ведомств и регионов, НКО – исполнители общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, как и говорил, полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, – за второй квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России», – сообщил Путин.

Он также сообщил, что, согласно поправкам, средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству.

«Подчеркну: мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов. Но глубоко убежден: надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди. Мы должны поддержать именно законопослушных и добропорядочных граждан, а их большинство», – добавил Путин.

Он добавил, что власти пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество РФ проявило себя ответственно, честно и достойно. «Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах. Такую зрелость, умение действовать вместе, всем миром, чтобы ответить на трудный вызов, продемонстрировало все гражданское общество. И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний, должно стать основой для нашего дальнейшего развития, для решения долгосрочных задач и в экономике, и в социальной сфере, для повышения благополучия людей», – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что приверженность состраданию, взаимопомощи и милосердию помогла российскому народу выдержать суровые испытания коронавирусом.