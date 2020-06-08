Путин предупредил о попытках нечистоплотных людей воспользоваться льготами для НКО

08.06.2020, 14:48, Новости дня

Льготами для НКО могут попытаться воспользоваться нечистоплотные люди, однако российские власти все равно решили их предоставить, сообщил президент Владимир Путин на встрече с соцработниками госучреждений и некоммерческих организаций.

«Средства, которые бизнес направляет этим НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к так называемым внереализационным издержкам, то есть сумма пожертвования не будет учитываться при расчете налогов, которые предприниматель должен заплатить государству. Подчеркну, мы понимаем существующие здесь риски для возможных схем с так называемой оптимизацией налогов, но глубоко убежден, надо строить наши действия, не оглядываясь постоянно на то, что льготой могут воспользоваться нечистоплотные люди», – передает слова Путина РИА «Новости».

Он добавил, что власти должны поддержать законопослушных и добропорядочных граждан, а таких большинство.

«Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое сообщество РФ проявило себя ответственно, честно и достойно. Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали органам власти на местах», – подчеркнул президент России.

По словам президента, все гражданское общество продемонстрировало зрелость и «умение действовать вместе, всем миром».

«И это доверие между государством, бизнесом и некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период испытаний, и должно стать основой для нашего дальнейшего развития, для решения долгосрочных задач и в экономике, и в социальной сфере, для повышения благополучия людей», – сказал Путин.

Глава Всероссийского благотворительного фонда продовольствия «Русь» Юлиа Назарова в мае отмечала, что закон о льготах для социальных НКО серьезно облегчит работу волонтеров.

До этого Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах для ИП, коммерческих предприятий и социально ориентированных НКО, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса. Проект был разработан для реализации предложений, которые Путин обсуждал на встрече с участниками Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» 30 апреля.