Состоялась первая репетиция парада Победы

08.06.2020, 14:48, Новости дня

Первая репетиция парада на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла в подмосковном Алабино, сообщили в Минобороны.

«В подмосковном Алабино на парадной площадке состоялась совместная тренировка пеших парадных расчетов и механизированной колонны к военному параду, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», – цитирует РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

В Алабино проведут еще шесть репетиций парада, а на Красной площади пройдут две ночные тренировки 17 и 18 июня. Генеральная репетиция состоится 20 июня.

«К военному параду на Красной площади готовится пешая колонна, сформированная из более 40 парадных расчетов, в состав которых входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участников Всероссийского движения «Юнармия», а также военнослужащие других силовых ведомств», – добавили в Минобороны.

В механизированной колонне вместе с историческими боевыми машинами прошли свыше 190 единиц современной и перспективной военной техники, более 20 образцов которой примут участие в военном параде впервые.

Президент Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен нерабочим днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания и президент Молдавии Игорь Додон.

Минобороны пригласило для участия в параде Победы подразделения 19 армий мира.

На Красной площади уже началась подготовка к параду: привезена техника, шатры, трибуны для зрителей, и специалисты приступили к монтажу сцены.