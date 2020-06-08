В Нидерландах возобновляется процесс по делу о гибели рейса MH17 над Донбассом

08.06.2020, 14:42, Новости дня

АМСТЕРДАМ – Адвокаты защиты в деле о крушении рейса МН17 «Малазийских авиалиний» на востоке Украины в 2014 году потребуют больше времени на подготовку, когда публичные судебные слушания возобновятся в понедельник после перерыва из-за ограничений в связи с коронавирусом.

Пять судей будут сидеть за стеклянными перегородками, а адвокаты и родственники будут распределены по залу в рамках мер по социальному дистанцированию. Всего в зале суда смогут находиться не более 30 человек.

Процесс с четырьмя ответчиками начался в марте после почти шести лет расследования, которое велось группой международных следователей из Нидерландов, Бельгии, Австралии, Украины и Малайзии. Следователи утверждают, что ракетная установка, из которой был сбит пассажирский самолет, была доставлена с российской военной базы с другой стороны границы, и что пророссийские силы регулярно контактировали с правительственными чиновниками в Москве перед нанесением удара 17 июля 2014 года.

Нидерланды считают, что ответственность за крушение самолета несет Россия, но Кремль неизменно отрицает свою причастность.

Ответчиками являются россияне Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Игорь Гиркин и гражданин Украины Леонид Харченко. Все они остаются на свободе. Пулатов – единственный из них, кто назначил адвокатов, остальных судят заочно.

Ожидается, что слушания в понедельник будут, главным образом, носить процедурный характер и касаться оставшихся неисследованных вопросов, прежде чем дело будет рассматриваться по существу.

Рейс МН17 направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур, когда он был сбит ракетой, выпущенной с территории, которую контролировали промосковские сепаратисты. Все 298 человек на борту погибли.

Обвинение утверждает, что все подозреваемые занимали высокие посты среди пророссийских сепаратистов на востоке Украины в 2014 году. Им предъявлены предварительные обвинения в убийстве и крушении самолета.

Обвинение утверждает, что подозреваемые участвовали в организации доставки российской ракетной установки, из которой был сбит гражданский рейс МН17. Большинство погибших были гражданами Нидерландов.

Ожидается, что прокуроры представят новую информацию о ходе расследования и планируемых датах их вступительных заявлений.