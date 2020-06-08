В Чечне фонд Кадырова раздал женихам по 50 тысяч рублей на выкуп 207 невест

08.06.2020, 14:35, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдать женихам по 50 тысяч рублей из фонда Ахмата Кадырова на выкуп 207 невест. Об этом сообщается на странице Духовного управления мусульман Чечни в инстаграме.

Деньги получили мужчины, которые собирались жениться, но оказались в трудном финансовом положении из-за пандемии коронавируса.

РИА Новости пишет, что семья жениха получает 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы денег – урду, установленного духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте.

Изменились и правила проведения торжеств, которые по местным традициям обычно проходят при большом количестве гостей. Теперь на свадьбе могут присутствовать только самые близкие родственники, а за невестой едут только две машины.

Фонд Ахмата Кадырова был создан в 2004 году после гибели первого президента Чеченской республики и прихода к власти его сына Рамзана. Официально его возглавляет мать нынешнего лидера Чечни Аймани Кадырова. Известно, что деньги организации перечисляют крупные чеченские бизнесмены, а также, по данным газеты “Коммерсант”, бюджетники и предприниматели из Чечни, которых якобы заставляют делать взносы. Состояние фонда, который называется “благотворительным”, оценивается в сумму около двух миллиардов рублей.