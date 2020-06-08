В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции

08.06.2020, 14:35, Новости дня

Режим самоизоляции, а также прогулки по графику и электронные пропуска в Москве будут отменены с 9 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

Ограничения в Москве будут снимать в три этапа: 9, 16 и 23 июня.

Так, с 9 июня возобновят работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции, также сняты ограничения на работу каршеринга и посещение кладбищ.

С 16 июня будут работать стоматологические клиники, библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Открываются музеи, выставочные залы и зоопарки, но посетить их можно будет по электронным билетам.

Рестораны и кафе будут открывать в два этапа. С 16 июня заработают летние веранды, а через неделю – стационарные заведения общепита.

23 июня власти отменят ограничения на работу спортивной индустрии – фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, озобновится работа речных трамвайчиков. Также будут сняты ограничения на работу детских садов, включая негосударственные учреждения.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал “более радикальные” смягчения карантинных ограничений в городе. По его словам, в Москве стало меньше случаев коронавируса, пневмонии и смертей. При этом Собянин отметил, что к прежнему образу жизни граждане, скорее всего, смогут вернуться через год, а “масочный режим” может сохраниться до февраля.

В конце мая меры самоизоляции в Москве были смягчены. Собянин разрешил открыть непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Москвичам в тестовом режиме разрешили совершать прогулки по графику.

Так называемый режим самоизоляции в связи с эпидемией коронавирусной инфекции действует в Москве с конца марта – люди могут покидать дома только по уважительным причинам. С середины апреля перемещение по городу на транспорте разрешено лишь по электронным пропускам. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.

За нарушение режима самоизоляции предусмотрены штрафы. В последние дни поступает множество сообщений о неправомерно выписанных штрафах из-за сбоев программы по выдаче электронных пропусков и приложения “Социальный мониторинг”.

При этом в Москве не введен режим чрезвычайной ситуации, все меры приняты по указу мэра о “режиме повышенной готовности”.

Министерство юстиции России посчитало законными ограничения, введенные из-за эпидемии коронавирусной инфекции в стране, и в частности в Москве. Проверку поручил провести глава правительства Михаил Мишустин.