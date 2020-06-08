 

В ФРГ ответили на обвинение в «предательстве Европы» ради «Северного потока – 2»

08.06.2020, 14:30, Новости дня

Критика проекта газопровода «Северный поток – 2» поступает в основном от тех, кто лоббирует интересы не Европы, а США, сообщил депутат бундестага, член комитета по международным отношениям Антон Фризен.

«Северный поток – 2» – шаг к энергобезопасности Европы. РФ – добросовестный и доброкачественный поставщик дешевого газа, что нельзя сказать о США, чей СПГ дорогой и вредный для окружающей среды. Многие, кто выступают против «Северного потока – 2», фактически лоббируют интересы США, а не Европы», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее член британского парламента Дэниел Кавчински заявил, что сотрудничающая с Россией по проекту «Северный поток – 2» Германия предала Европу.

4 июня в Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против «Северного потока – 2». После этого канцлер Германии Ангела Меркель отказалась участвовать в саммите лидеров G7.

Газета ВЗГЛЯД писала, как «Северный поток – 2» поссорил Меркель и президента США Дональда Трампа.



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