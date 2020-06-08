Названа вероятная причина ночной стрельбы в Москве

08.06.2020, 14:30, Новости дня

Возможной причиной стрельбы на юго-западе Москвы, которую открыл Дмитрий Павлов из окна своей квартиры, могли стать разлад с женой в условиях самоизоляции и пристрастие к выпивке, пишут СМИ.

По информации «Московского комсомольца», брак Павлова был на грани распада, однако период самоизоляции он провел вместе с супругой и двумя дочерями 11 и 13 лет на даче.

В субботу семья вернулась домой – Павлов к себе в квартиру, откуда позже и произошла стрельба, мать с детьми отправилась в свою квартиру на той же улице, уточняет издание.

Через некоторое время Павлов позвонил жене и рассказал, что он по неосторожности снес унитаз и затопил соседей. Вскоре жена пришла помочь супругу.

Уточняется, что на тот момент мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и стал угрожать супруге физической расправой, обещал выбить окно в ее квартире. Женщина ушла к себе домой. Через несколько часов после этого Павлов открыл стрельбу со своего балкона по людям во дворе.

В воскресенье вечером мужчина открыл стрельбу из окна квартиры в доме на улице Строителей, пострадали двое прохожих. В результате штурма стрелявший был задержан, он получил ранение, также был ранен сотрудник Росгвардии. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, стрелявший скончался.

Источник в правоохранительных органах заявил, что это был бывший замглавы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Возбуждены дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, покушении на убийство и хулиганстве.

Экс-начальник охарактеризовал стрелка как адекватного человека и компетентного специалиста.