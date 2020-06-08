 

Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем недостатке

08.06.2020, 14:25, Разное

Певица выглядит практически идеально. Для модельных данных ей не хватает только роста. Юлия Ковальчук продемонстрировала поклонникам стройную фигуру, а заодно посмеялась над своим изъяном.

Она выложила в “Сторис” своего инстаграм-аккаунта фото на надувном мастрасе. “Хоть на мгновение представлю, что такое “ноги от ушей”, – подписала снимок артистка. Фотосессию в купальнике Юлия Ковальчук устроила на своем приусадебном участке.

Напомним, ранее Юлия Ковальчук стала гостьей передачи “Судьба человека” на телеканале “Россия 1”. Певица рассказала Борису Корчевникову о начале отношений с будущим мужем, певцом Алексеем Чумаковым.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 26 Дек 2018 в 12:05 PST

Как писали “Дни.ру”, их роман начался на проекте “Танцы на льду”. Там они много времени проводили вместе, виделись на тренировках. Однако влюбленные были не свободны. Чтобы начать отношения, Юлия и Алексей расстались с бывшими избранниками.



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