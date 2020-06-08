Футболист “Локомотива” Баринов не болел коронавирусом

08.06.2020, 14:20, Новости дня

Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией. ПЕрвый тест на COVID-19, взятый у футболиста сборной России, оказался ошибочно положительным.

Врач "Локомотива" Никита Карлицкий сообщил ТАСС, что Дмитрий Баринов не болел коронавирусной инфекцией. Положительным оказался лишь первый тест игрока. Как пояснил врач, такая погрешность возможна. Остальные анализы оказались отрицательными. Баринов смог приступить к тренировкам вместе с остальными игроками.

Помимо Дмитрия Баринова коронавирус был выявлен у Джеферсона Фарфана, Антна Коченкова, Романа Тугарева и Тимура Сулейманова. Все перечисленные футболисы прошли лечение и режим самоизоляции.