Пьяная меломанка “прокатила” полицейского на двери своей машины
08.06.2020, 14:20, Новости дня
В Каменске-Шахтинском, расположенном в Ростовской области, нетрезвая девушка после просьбы полицейского выйти из машины, несколько раз заявил ему, что уезжает, а затем нажала на газ.
Через несколько десятков метров сотрудник правоохранительных органов, вцепившийся в водительскую дверь, упал и получил травмы — по неподтвержденной информации полицейский был госпитализирован с ушибами и сотрясением мозга.
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Очевидцы сообщили, что за несколько минут до происшествия девушка громко слушала музыку вечером, чем и привлекла внимание сотрудников ППС.
Нарушительницу, по сообщению издания "Панорама", задержал наряд ДПС, от медицинского освидетельствования она отказалась. На нее было составлено три протокола — за езду в нетрезвом виде, оставление места ДТП и неповиновению распоряжения сотрудника полиции.
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