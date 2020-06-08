 

Соловьев оценил перепалку между Пауэллом и Трампом

08.06.2020, 14:16, Новости дня

«Пауэлл – личность трагическая, потому его заявление в пользу Байдена прибавит Трампу голосов», – сказал газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. Так он прокомментировал заявление экс-госсекретаря США Колина Пауэлла о том, что он не поддержит главу Белого дома на грядущих выборах из-за того, что «Трамп все время лжет».

«Колин Пауэлл зря сделал такое заявление. Сам Трамп уже сыронизировал на эту тему, напомнив, что именно Пауэлл утверждал о наличии у Ирака оружия массового уничтожения, что стало поводом для войны в Персидском заливе. Хотя этого оружия там не нашли», – сказал Владимир Соловьев газете ВЗГЛЯД.

«Вообще Пауэлл – личность трагическая. Он ведь боевой генерал, который вынужден был пожертвовать своей репутацией и карьерой ради довольно странного выступления в Совбезе ООН с пробиркой. Поэтому его нынешнее заявление – лучшее высказывание в пользу Трампа, которое могло бы быть», – полагает собеседник.

«Вот если бы Пауэлл сказал, что он будет голосовать за Трампа – тогда у лидера республиканцев были бы проблемы. А так это высказывание только прибавит голосов нынешнему президенту США на предстоящих выборах», – заключил Соловьев.

Ранее бывший госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в поддержку кандидатуры бывшего вице-президента США Джо Байдена, став первым высокопоставленным членом Республиканской партии, который публично поддержал соперника республиканцев на будущих выборах президента.

Отвечая на вопрос о том, почему так важно предотвратить переизбрание Трампа, Пауэлл заявил, что не считает его работу эффективной и что «Трамп все время лжет».

В ответ на это глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Пауэлл несет ответственность за начало войны на Ближнем Востоке с участием США. По словам Трампа, именно Пауэлл говорил, что у Ирака есть оружие массового поражения. Президент США подчеркнул, что такого оружия «не было», но США «ввязались в войну».

Кроме этого, Дональд Трамп Пауэлла «занудой», который «будет голосовать за другого зануду, Сонного Джо Байдена».



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